Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen: présentera son ID.7 au CES de Las Vegas information fournie par Cercle Finance • 04/01/2023 à 09:47









(CercleFinance.com) - Le groupe Volkswagen indique qu'il présentera son ID.7, soit sa première berline entièrement électrique basée sur une matrice de propulsion électrique modulaire (MEB), à l'occasion du CES (Consumer Electronics Show) de Las Vegas du 5 au 8 janvier 2023,



'L'ID.7 est l'un des dix nouveaux modèles électriques que nous prévoyons de lancer d'ici 2026. Notre objectif ? Fournir des produits adaptés à nos clients dans chaque segment ', a annoncé Thomas Schäfer, directeur général de Volkswagen Passenger Cars.



La berline présente de nombreuses innovations en série comme l'affichage tête haute en réalité augmentée, un écran de 38 centimètres (15 pouces), ou encore un nouveau concept de climatisation avec bouches d'aération intelligentes, avec notamment une commande vocale.



A titre d'exemple, le constructeur indique que si l'utilisateur dit 'Bonjour Volkswagen, j'ai les mains froides !', l'ID.7 répondra en démarrant la fonction de chauffage du volant et en dirigeant l'air chaud vers les mains.





Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +0.76% VOLKSWAGEN VZ XETRA +1.26%