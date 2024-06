Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Volkswagen: présentera ses nouveautés au Mondial de l'Auto information fournie par Cercle Finance • 13/06/2024 à 12:46









(CercleFinance.com) - A l'occasion du Mondial de l'Auto 2024, Volkswagen et Volkswagen Véhicules Utilitaires présenteront au public les nombreuses nouveautés2024.



Ainsi, la marque Volkswagen présentera pour la première fois au public le Tayron, un nouveau SUV familial 7 places qui sera lancé début 2025 sur le marché, et exposera aussi pour la première fois en France l'ID. GTI Concept.



De son côté, la marque Volkswagen Véhicules Utilitaires présentera la toute nouvelle mouture du van aménagé California, l'ID. Buzz en versions 7 places et GTX, ainsi que la nouvelle Caravelle.



'2024 est une année majeure pour Volkswagen avec le renouvellement de plusieurs de nos modèles phares', souligne Dorothée Bonassies, Directrice de Volkswagen France qui voit le Mondial de l'AUto comme 'l'occasion rêvée de partager avec les visiteurs les actualités passionnantes de [la] marque'.





Valeurs associées VOLKSWAGEN VZ 105.40 EUR XETRA -3.79%