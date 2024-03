Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Volkswagen: présente son nouvel ID. Buzz GTX information fournie par Cercle Finance • 21/03/2024 à 11:50









(CercleFinance.com) - Volkswagen Véhicules Utilitaires a présenté le nouvel ID. Buzz GTX, qui développe une puissance de 250kW (340ch).



'C'est le Combi le plus puissant de tous les temps, disponible avec deux empattements et deux tailles de batteries, en version cinq, six ou sept places', résume Lars Krause, membre du Directoire chargé des ventes et du marketing de la marque (Volkswagen Véhicules Utilitaires).



La version à empattement long (250 mm de plus) est également alimentée par une nouvelle batterie, de 86 kWh (capacité énergétique nette).



Les deux modèles GTXdisposent en outre d'une transmission intégrale 4MOTION de série, offrant une capacité d'accélération de 0 à 100km/h de 6,5s seulement (chiffres prévisionnels).



Les préventes débuteront cet été.







