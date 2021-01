Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen : présente les chiffres préliminaires pour 2020 Cercle Finance • 22/01/2021 à 15:03









(CercleFinance.com) - Alors que les résultats financiers pour l'année 2020 et orientations seront présentées fin février, le groupe Volkswagen présente aujourd'hui les chiffres et tendances préliminaires. Ainsi, malgré la pandémie, 'les livraisons aux clients du groupe Volkswagen ont continué de se redresser fortement au quatrième trimestre et ont même dépassé les livraisons du troisième trimestre 2020', fait savoir le groupe, ce qui conduit à 'un fort chiffre d'affaires'. Sur la base de ses chiffres préliminaires, le groupe Volkswagen anticipe un résultat opérationnel (avant éléments spéciaux liés au diesel) d'environ 10 milliards d'euros et un flux de trésorerie nette de 6 milliards d'euros environ. 'De plus amples détails seront discutés lors de notre conférence de presse annuelle le 16 mars', précise le groupe.

Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris -2.79% VOLKSWAGEN VZ XETRA +3.43%