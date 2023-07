Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen: présente le nouveau SUV T-Cross information fournie par Cercle Finance • 05/07/2023 à 11:41









(CercleFinance.com) - Le nouveau T-Cross profite d'un design remanié, d'un équipement standard amélioré, de nouvelles fonctionnalités technologiques et un intérieur nouvellement conçu. Les préventes devraient commencer au quatrième trimestre de 2023.



En quatre ans, le T-Cross s'est taillé une place de choix parmi les SUV compacts : environ 1,2 million de personnes ont déjà choisi cette Volkswagen.



' Avec une moyenne de 300 000 unités produites chaque année, le T-Cross, également proposé hors d'Europe sous les noms de Tacqua et Taigun, est actuellement l'un des modèles Volkswagen les plus populaires au monde ' souligne le groupe.



Le système d'assistance à la conduite en option permet une conduite semi-automatisée.





