Volkswagen : présentation du 1er SUV entièrement électrique

(CercleFinance.com) - C'est une première mondiale. L'Allemand Volkswagen a présenté son nouvel ID.4, premier SUV entièrement électrique. Appartenant à la gamme des SUV compacts, le véhicule ne génère donc aucun rejet carbone. Doté d'un moteur d'une puissance de 150 kW, l'ID.4 dispose d'une autonomie allant jusqu'à 520 km. Particulièrement populaires aux Etats-Unis et en Chine, la classe des SUV (pour Sport Utility Vehicle) est en plein essor avec des parts de marché en hausse constante. Par ailleurs, Volkswagen a prévu d'investir 11 milliards d'euros dans la mobilité électrique d'ici 2024 dans le cadre de sa stratégie Transform 2025+.

