Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Volkswagen: premiers modèles dotés de l'IA de Cerence information fournie par Cercle Finance • 24/06/2024 à 16:01









(CercleFinance.com) - Volkswagen a commencé à déployer au sein de plusieurs de ses modèles les outils d'intelligence artificielle (IA) générative développés par l'américain Cerence, un spécialiste de l'IA pour l'automobile.



Les voitures équipées du système d'info-divertissement de nouvelle génération du groupe automobile allemand seront désormais également dotées des fonctionnalités conversationnelles de ChatGPT.



Ces dernières doivent notamment équiper tous les nouveaux véhicules de la gamme 100% électrique ID, ainsi que les nouveaux modèles Golf, Tiguan et Passat.



L'idée est de permettre aux occupants d'interagir avec leur voiture en parlant naturellement, explique le constructeur dans un communiqué.



En janvier dernier, Volkswagen avait présenté ses premiers véhicules intégrant ChatGPT à l'assistant vocal IDA au salon de l'électronique.



La technologie est pour l'instant disponible sur les modèles Volkswagen, Cupra, Seat et Skoda pour les systèmes paramétrés en anglais, espagnol, tchèque et allemand.



Volkswagen prévoit de continuer à déployer la solution Cerence Chat Pro, notamment sur le marché américain, jusqu'à la fin de l'année et au début de l'année 2025.





Valeurs associées VOLKSWAGEN VZ 107,00 EUR XETRA +2,20%