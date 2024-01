Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Volkswagen: premier aperçu de la nouvelle Golf R information fournie par Cercle Finance • 29/01/2024 à 12:50









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la compétition 'Ice Race' disputée à Zell am See (Autriche), Volkswagen a présenté au public la nouvelle version de la Golf, qui sera lancée cette année à l'occasion du 50e anniversaire du modèle.



Volkswagen a aussi donné un premier aperçu de la variante la plus sportive de la gamme, la GolfR. Dévoilé en tenue de camouflage, le modèle est équipé d'une transmission intégrale et fait montre de performances dignes de l'appellationR.



Le fleuron de la gamme Golf sera présenté en première mondiale au milieu de l'année 2024.





Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +0.76% VOLKSWAGEN VZ XETRA -0.35%