Volkswagen: PowerCo développe ses activités au Canada

(CercleFinance.com) - PowerCo, entreprise de batteries appartenant au groupe Volkswagen, intensifie ses activités au Canada. L'Usine à St. Thomas, en Ontario, est désormais prêt pour l'inauguration des travaux et le début de la construction en 2024.



St. Thomas est la première giga-usine de l'entreprise à l'étranger pour la fabrication de cellules et équipera les BEV des marques du Groupe dans la région nord-américaine.



St. Thomas sera également la plus grande gigafactory PowerCo à ce jour, avec une capacité de production annuelle pouvant atteindre 90 GWh dans la phase d'expansion finale.



L'investissement prévu pouvant atteindre 4,8 milliards d'euros / 7 milliards de dollars canadiens d'ici 2030 a le potentiel de créer jusqu'à 3 000 emplois hautement qualifiés dans l'usine ainsi que des milliers d'emplois indirects dans la région.



Sebastian Wolf, directeur des opérations de PowerCo, a déclaré: ' La préparation du site, la première phase de Gigafactory St. Thomas, est terminée. Nous sommes désormais prêts à franchir la prochaine étape vers une production durable et responsable de cellules de batterie '.





