Volkswagen : porte à 100% sa participation dans Diconium

(CercleFinance.com) - Volkswagen a annoncé qu'elle augmenterait sa participation dans l'expert en transformation numérique diconium de 49% à 100% après que les deux sociétés aient décidé d'étendre leur coopération. Avec l'acquisition de toutes les actions de la société, VW a annoncé son intention de renforcer ses capacités de vente numérique. Les projets incluent le développement d'une plate-forme numérique de vente en ligne mondiale, qui permettra aux clients de toutes les marques du groupe d'acheter et de gérer des services et des fonctions à la demande pour leurs futurs véhicules connectés, a déclaré le constructeur automobile. Volkswagen avait annoncé l'acquisition de 49% de diconium en novembre 2018.

