Volkswagen: plus de 600 000 points de recharge via Elli

(CercleFinance.com) - Volkswagen fait savoir que Elli (Volkswagen Group Charging) étend son offre de recharge en proposant désormais un accès à plus de 600 000 points de recharge dans 27 pays européens.



Le constructeur estime quele franchissement de cette barre symbolique des 600000 points de recharge marque 'une étape importante dans le développement de la mobilité électrique en Europe'.



Mais 'la quantité n'est pas tout' souligne Giovanni Palazzo, DG d'Elli. 'Nous entendons également offrir une expérience de recharge de qualité à nos clients pour oeuvrer au développement de la mobilité électrique et à la décarbonation de l'activité humaine', a-t-il ajouté.



Pour améliorer la qualité des solutions de recharge à la disposition de ses clients, Elli entend déployer un réseau premium baptisé Selected Partner Network. Ce réseau regroupera des partenaires triés sur le volet parmi les opérateurs de stations de recharge reconnus par leur qualité de service.







Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +0.76% VOLKSWAGEN VZ XETRA -0.48%