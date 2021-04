Volkswagen : plus d'efficacité grâce à l'échange de données

(CercleFinance.com) - Le groupe Volkswagen rejoint le 'Catena-X Automotive Network', un groupement de 25 partenaires souhaitant créer des normes uniformes pour les flux de données et d'informations dans la chaîne de valeur automobile.

Volkswagen espère que l'échange de données inter-sociétés, sécurisé et conforme aux lois antitrust, débouchera sur de nouvelles opportunités 'pour une efficacité et une transparence accrues pour la production et les chaînes d'approvisionnement'.

'Les données sont un moteur clé pour Volkswagen sur la voie de devenir une entreprise numérique durable', poursuit Gerd Walker, responsable de la production et de la logistique du groupe Volkswagen.

'Pour exploiter tout le potentiel d'un réseau de données, nous avons besoin de normes uniformes et de principes communs. Avec Catena-X, nous créons cette précieuse base pour améliorer notre productivité grâce au partage sécurisé et souverain des données et améliorer la transparence tout au long de nos chaînes d'approvisionnement. '