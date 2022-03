Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen: plaide pour l'extraction minière responsable information fournie par Cercle Finance • 17/03/2022 à 15:41









(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce aujourd'hui rejoindre l'IRMA, une structure associant des entreprises, des sociétés minières ainsi que des organisations à but non lucratif.



Avec plus de 50 membres divers, l'IRMA travaille à développer et à établir des normes rigoureuses pour une extraction responsable des matières premières dans l'exploitation minière industrielle.



Dans le cadre de sa transition vers la mobilité électrique, Volkswagen s'est imposé de nouvelles exigences en matière d'approvisionnement responsable, en particulier dans l'extraction des matières premières des batteries telles que le cobalt, le lithium, le nickel et le graphite.



Rejoindre l'Initiative pour des pratiques minière responsable (IRMA) constituait donc une étape importante dans cette direction, souligne le constructeur.



Depuis 2021, le groupe Volkswagen a été la première entreprise automobile à rendre compte publiquement dans un rapport séparé des mesures prises à l'échelle du groupe pour un approvisionnement responsable de 16 matières premières.







