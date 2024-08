Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Volkswagen: perspectives pour 2024 confirmées information fournie par Cercle Finance • 01/08/2024 à 10:30









(CercleFinance.com) - Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 158,8 milliards d'euros au 1er semestre 2024, en hausse par rapport au 1er semestre 2023 (156,3 milliards d'euros).



Le chiffre d'affaires du 2ème trimestre s'élève à 83,3 milliards d'euros et le bénéfice opérationnel à 5,5 milliards d'euros.



Le résultat d'exploitation s'inscrit à 10,1 milliards d'euros au 1er semestre 2024, inférieur de 11 % au 1er semestre 2023 (11,3 milliards d'euros). La marge opérationnelle est de 6,3 %.



Le groupe a vendu 4,3 millions de véhicules au 1er semestre 2024, légèrement en dessous du 1er semestre 2023 (4,4 millions de véhicules). Les prises de commandes de véhicules en Europe de l'Ouest sont en légère hausse au 1er semestre 2024.



'Le groupe Volkswagen s'attend à ce que le chiffre d'affaires dépasse celui de l'année précédente de jusqu'à 5% en 2024. Le rendement opérationnel des ventes pour le Groupe Volkswagen et le secteur d'activité des voitures particulières devrait se situer entre 6,5 % et 7 %. Le flux de trésorerie net de l'automobile en 2024 devrait se situer entre 2,5 milliards d'euros et 4,5 milliards d'euros' indique la direction.





Valeurs associées VOLKSWAGEN VZ 101,75 EUR XETRA -1,41%