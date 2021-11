Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen : pénalisé par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 08/11/2021 à 16:10









(CercleFinance.com) - Volkswagen recule de 2% à Francfort, pénalisé par une dégradation d'opinion de 'achat' à 'sous-performance' chez Jefferies avec un objectif de cours ramené de 270 à 170 euros sur le titre du constructeur automobile allemand. Le broker considère que 'les références constantes à Tesla du PDG Diess sont devenues contre-productives, mettant en évidence des vulnérabilités plutôt que des solutions imaginatives', et que posséder le titre Volkswagen 'semble désormais peu attrayant'.

Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +30.29% VOLKSWAGEN VZ XETRA -2.53%