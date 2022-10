Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen: pénalisé par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 11/10/2022 à 13:42









(CercleFinance.com) - Volkswagen recule de près de 2% à Francfort et sous-performe ainsi le DAX, pénalisé par une dégradation par UBS de sa recommandation de 'achat' à 'neutre', avec un objectif de cours ramené de 230 à 130 euros, sur le titre du constructeur automobile allemand.



'Alors que le potentiel de création de valeur reste important, Volkswagen a du mal à l'exécuter', juge le broker, prévenant en outre que le groupe 'sera au milieu de la tempête macroéconomique avec ses marques de volume en 2023'.





Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +0.76% VOLKSWAGEN VZ XETRA -0.92%