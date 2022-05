Volkswagen: partenariat sur la mobilité électrique avec M&M information fournie par Cercle Finance • 19/05/2022 à 12:51

(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce avoir signé un accord de partenariat avec Mahindra & Mahindra Ltd. (M&M) autour de l'utilisation des composants électriques MEB (la plateforme modulaire électrique de Volkswagen).



Mahindra souhaite en effet équiper sa 'Born Electric Platform' de composants électriques MEB tels que des moteurs électriques, des composants de système de batterie et des cellules de batterie. L'accord de partenariat vise à évaluer l'étendue de la collaboration.



'Un accord d'approvisionnement contraignant sera négocié de manière continue, constructive et conforme à la loi avant d'être conclu d'ici la fin de 2022', indique Volkswagen.



Conçue comme une plate-forme de véhicules ouverts, la plate-forme électrique MEB et ses composants permettent aux constructeurs automobiles de constituer leur portefeuille de véhicules électrifiés, rapidement et à moindre coût.



Les deux partenaires se positionnent dans le but d'électrifier le marché automobile indien, l'un des plus importants marchés de croissance automobile qui constitue un élément clé de la décarbonation mondiale du secteur de la mobilité.