Volkswagen: partenariat avec SIXT autour de la recharge

information fournie par Cercle Finance • 06/03/2024 à 12:30









(CercleFinance.com) - Dans la cadre d'un partenariat avec SIXT, Volkswagen Group Charging (Elli) va ouvrir pour la première fois son réseau européen de recharge à des entreprises du secteur de la mobilité extérieures au Groupe.



Grâce à la vaste infrastructure d'Elli et à ses solutions numériques innovantes, les clients auront désormais accès à un réseau de recharge de grande qualité sur l'intégralité du continent.



Recherche d'une station, recharge, facturation et paiement: la nouvelle fonction applicative SIXT Charge simplifie l'ensemble de l'expérience de recharge.



'La collaboration avec SIXT marque une étape décisive pour faciliter l'accès à l'électromobilité', souligne Giovanni Palazzo, CEO d'Elli.



SIXT Charge est disponible depuis l'application SIXT en Allemagne, en Autriche, en France, aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg. Dans les mois à venir, SIXT poursuivra le déploiement de sa solution de recharge dans d'autres pays européens, augmentant à mesure le nombre de stations du réseauElli affichées sur l'application.



Avec plus de 650000 points de recharge dans 29pays, Elli propose l'un des plus vastes réseaux européens de recharge. Ce réseau en constante expansion a connu une croissance de 44% au cours des seuls 12derniers mois.





