Volkswagen: ouvre les commandes du Tiguan eHybrid en France

(CercleFinance.com) - Volkswagen fait savoir aujourd'hui que le Tiguan hybride rechargeable (soit 'eHybrid') est désormais disponible à la commande dans l'Hexagone, avec des versions 150KWet 200 KW.



Le SUV affiche une autonomie électrique presque deux fois supérieure à celle du modèle précédent grâce à une batterie d'une capacité nette de 19,7kWh.



L'autonomie électrique du Tiguan eHybrid atteint plus de 120 km en une seule recharge, pour une autonomie cumulée annoncée à 'plus de 900 km', selon le constructeur.







Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +0.76% VOLKSWAGEN VZ XETRA -1.08%