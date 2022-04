Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen: ouverture des ventes en ligne en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 13/04/2022 à 16:12









(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce que ses clients pourront désormais commander en ligne des véhicules neufs en Allemagne sous contrat de leasing. Les modèles tout électriques ID.4 et ID.5 seront proposés dans un premier temps avant d'être rejoints ultérieurement par l'ID.3.



'Il s'agit d'une étape clé dans la digitalisation de nos ventes dans le cadre de notre stratégie ACCELERATE. Nous sommes l'un des premiers grands constructeurs automobiles à proposer un leasing en ligne complet de véhicules librement configurables ', a déclaré Klaus Zellmer, membre du Directoire de la marque Volkswagen responsable des ventes, du marketing et de l'après-vente.



A terme, l'offre sera aussi déployée dans d'autres pays européens, assure le constructeur.





