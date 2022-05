Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen: ouverture des préventes d'ID Buzz et Buzz Cargo information fournie par Cercle Finance • 18/05/2022 à 15:42









(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce que les préventes des nouvelles ID. Buzz et ID. Buzz Cargo démarreront en Allemagne et sur la plupart des marchés européens à compter du 20 mai.



Les premiers véhicules pourront alors être livrés aux clients à l'automne de cette année.



Avec le début des préventes, la stratégie électrique de Volkswagen visant à offrir une mobilité climatiquement neutre dans tous les segments continue donc de s'accélérer.



Le constructeur estime que les véhicules électriques représenteront près de 70% de ses ventes en Europe d'ici 2030, l'objectif étant de réduire les émissions de CO2 par véhicule de 40 % à cette même échéance.





