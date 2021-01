Volkswagen : ouverture de l'usine de recyclage de batteries

(CercleFinance.com) - Volkswagen Group Components annonce l'ouverture de la première usine de recyclage de batteries de voitures électriques du Groupe à Salzgitter (Allemagne). L'objectif est de valoriser les matières premières précieuses telles que le lithium, le nickel, le manganèse le cuivre et les plastiques et d'atteindre un taux de recyclage de plus de 90% sur le long terme.

Avant de procéder au recyclage, les équipes s'assurent que les batteries ne puissent plus être utilisées à d'autres fins notamment pour les systèmes de stockage d'énergie mobiles tels que les stations de charge rapide flexibles ou les robot de charge mobile.

Par conséquent, des volumes plus importants de retours de batteries ne sont pas attendus avant la fin des années 2020 au plus tôt, indique VW. L'usine a été conçue pour recycler initialement jusqu'à 3 600 systèmes de batteries par an pendant la phase pilote, soit l'équivalent d'environ 1 500 tonnes et pourra être mise à l'échelle à l'avenir .