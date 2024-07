Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Volkswagen: objectif de marge abaissé pour l'exercice 2024 information fournie par Cercle Finance • 10/07/2024 à 09:57









(CercleFinance.com) - Volkswagen a revu à la baisse mardi soir son objectif de marge pour 2024 en raison des coûts liés à la restructuration d'une usine de sa filiale Audi à Bruxelles, qui pourrait faire l'objet d'une prochaine fermeture.



Cette décision, due à l'évolution de la demande pour la gamme Audi Q8 e-tron qui est produite sur le site, devrait avoir un impact 'significatif' sur le résultat opérationnel du groupe cette année, prévient le constructeur allemand.



Dans son communiqué, VW évoque également des pertes de change, ainsi que des provisions relatives au projet de fermeture d'un autre site, une unité de production de turbines de gaz de sa filiale MAN Energy Solutions.



Volkswagen rappelle qu'il avait également annoncé, en avril dernier, la comptabilisation d'une charge de 900 millions d'euros liée à des réductions de personnel au niveau des équipes administratives de Volkswagen AG.



Au total, tous ces éléments devraient peser à hauteur de 2,6 milliards d'euros sur l'ensemble de l'exercice, un fardeau financier que le groupe ne pense pas être en mesure de compenser par des mesures d'économies.



En raison de ces facteurs, le constructeur explique désormais s'attendre à ce que sa marge annuelle ressorte entre 6,5% and 7% alors qu'il tablait sur un chiffre allant de 7% à 7,5% auparavant.



Cet avertissement était accueilli sans grande émotion mercredi à la Bourse de Francfort, où l'action VW progressait de 0,5% malgré tout dans les premiers échanges.



'Sachant que la fermeture de l'usine (de Bruxelles, NDLR) va prendre du temps, nous ne nous attendons pas à ce que les coûts associés aient un impact matériel sur la trésorerie dans l'immédiat', tempèrent ce matin les analystes de Deutsche Bank.



D'autres professionnels font remarquer que tous les autres objectifs-clé du groupe demeurent inchangés pour cette année.





Valeurs associées VOLKSWAGEN VZ 104,45 EUR XETRA -2,02%