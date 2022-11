Volkswagen: objectif de livraison dépassé dans l'électrique information fournie par Cercle Finance • 14/11/2022 à 11:35

(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce avoir déjà livré 500 000 véhicules de sa gamme ID à travers le monde, une étape réalisée avec un an d'avance sur le calendrier prévu, malgré une situation d'approvisionnement tendue.



'Nous mettons tout en oeuvre pour livrer le plus rapidement possible les quelque 135 000 ID. en commande à nos clients. Cependant, en raison de la situation tendue persistante en ce qui concerne l'approvisionnement en pièces, nous devons à plusieurs reprises ajuster la production ', a commenté Imelda Labbé, membre du conseil d'administration des ventes, du marketing et de l'après-vente chez Volkswagen.



A partir de 2033, Volkswagen ne produira que des véhicules électriques en Europe. D'ici 2030, les véhicules tout électriques devraient déjà représenter au moins 70 % des ventes unitaires du groupe en Europe. Aux États-Unis et en Chine, la société vise une part de véhicules électriques de plus de 50% pour la même période.



Par ailleurs, Volkswagen prévoit de lancer dix nouveaux modèles électriques d'ici 2026 et devrait alors disposer 'du plus large portefeuille de véhicules électriques de l'industrie automobile', selon Imelda Labbé.