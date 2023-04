Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen: nouvelle directrice assurance qualité information fournie par Cercle Finance • 27/04/2023 à 17:04









(CercleFinance.com) - Volkswagen fait savoir qu'à compter du 1er mai 2023, Elvira Tölkes reprendra la direction du département Assurance Qualité chez Volkswagen Véhicules Particuliers.



'Elvira Tölkes peut se prévaloir d'une trentaine d'années d'expérience en matière de développement de produits, de production et d'assurance qualité dans le secteur automobile', souligne le constructeur.



Avant sa nomination à ce poste chez Volkswagen Véhicules Particuliers, elle était responsable chez AUDI d'un projet transversal de transformation digitale des fonctions Achats et IT.



Christiane Engel, qui occupait ce poste jusqu'à présent, prendra la fonction de Porte-Parole de la Direction Générale et de la division Développement Technique de Volkswagen Osnabrück.





Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +0.76% VOLKSWAGEN VZ XETRA +0.64%