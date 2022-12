Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen: nouveaux directeurs dans la qualité et le design information fournie par Cercle Finance • 14/12/2022 à 12:57









(CercleFinance.com) - Le groupe Volkswagen annonce qu'à compter du 1er janvier 2023, Michael Neumayer assumera la direction de la division Gestion de la qualité tout en conservant son poste de responsable de la qualité chez Audi.



Il remplacera Frank Welsch, qui prend sa retraite après près de 30 ans de service dans le Groupe.



Également à compter du 1er janvier 2023, Michael Mauer deviendra Head of Group Design tout en conservant son poste chez Porsche. Il remplacera Klaus Zyciora qui quitte l'entreprise pour poursuivre des missions en dehors du Groupe.



Suite à la restructuration du Directoire du Groupe qui s'est achevée en septembre, toutes les fonctions clés sont désormais attribuées aux principales marques du Groupe : la production et l'approvisionnement pour Volkswagen, les ventes et la qualité pour Audi et la conception et le développement pour Porsche.





Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +0.76% VOLKSWAGEN VZ XETRA -0.16%