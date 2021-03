Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen : nouveau directeur de stratégie de la marque Cercle Finance • 23/03/2021 à 17:38









(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce qu'Andreas Walingen, actuel responsable de la stratégie produit du groupe, deviendra le directeur de la stratégie de la marque Volkswagen Passenger Cars à compter du 1er mai 2021, succédant à Michael Jost qui quitte le groupe 'pour se consacrer à ses propres projets', dixit le constructeur. Andreas Walingen a étudié l'ingénierie industrielle à l'Université technique de Darmstadt (Allemagne) et à la Georgia State University à Atlanta (Etats-Unis). Il a travaillé chez Porsche entre 2001 et 2019, occupant différents postes de direction dans les domaines de la stratégie, du développement organisationnel, de la gestion des produits et de l'architecture électronique de bout en bout. En 2019, Andreas Walingen a rejoint Volkswagen en tant que responsable de la stratégie produit du groupe, où il a joué un rôle de premier plan dans la conduite de la transformation du portefeuille vers l'électromobilité.

Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +32.14% VOLKSWAGEN VZ XETRA 0.00%