Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen: nouveau DAF pour le groupe en France information fournie par Cercle Finance • 11/07/2023 à 12:41









(CercleFinance.com) - Volkswagen fait savoir qu'à compter du 1er octobre 2023, le Dr. Sania de Miroschedji succédera à Verena Pulcher au poste de Directeur Finance et Administration et Membre du Directoire de Volkswagen Group France.



LeDr. Sania de Miroschedji dispose 'de solides expériences, riches et réussies', notamment acquises au sein de Booz&Company mais également et surtout en tant que Directeur de Volkswagen Consulting, assure le constructeur.



Ces cinq dernières années, Sania de Miroschedji occupait différents postes au sein de Volkswagen Group China où il a notamment créé Mobility Asia qui a servi de fondation à l'établissement de CARIAD China dont il fut le CFO puis CEO par intérim au cours des trois dernières années.







Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +0.76% VOLKSWAGEN VZ XETRA -0.54%