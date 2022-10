Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen: nouveau canal de vente pour la filiale Elli information fournie par Cercle Finance • 18/10/2022 à 11:30









(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce que sa filiale Elli propose désormais des boitiers muraux de recharge de véhicules électriques via les concessionnaires allemands SEAT, Cupra, ŠKODA Auto et Volkswagen.



Jusqu'à présent Elli ne vendait ses bornes de recharge que sur Internet. À travers ce nouveau canal de vente, Elli poursuit sa stratégie visant à offrir un écosystème plus attractif pour la mobilité électrique. Le nouveau partenaire pour la vente en magasin des boîtiers muraux est Volkswagen Original Teile Logistik GmbH & Co. KG (OTLG).



Les boîtiers muraux sont également disponibles en ligne en Italie, en Suède et en Espagne, précise Volkswagen.





Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +0.76% VOLKSWAGEN VZ XETRA +2.74%