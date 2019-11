Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen : nomme un ancien de BMW, président d'Audi Cercle Finance • 15/11/2019 à 16:18









(CercleFinance.com) - Volkswagen a nommé Markus Duesmann au poste de président du conseil d'administration de sa marque Audi, en remplacement de Bram Schot, qui avait été nommé chef par intérim l'année dernière. Ingénieur, Markus Duesmann a précédemment occupé plusieurs postes de direction chez BMW. Lors de la réunion d'aujourd'hui, le conseil de surveillance de Volkswagen l'a également nommé membre du conseil de direction du groupe. Le conseil a également approuvé le plan d'investissement de VW pour les années 2020 à 2024, qui prévoit de dépenser près de 60 milliards d'euros dans les futurs domaines de l'hybridation, de la mobilité électrique et de la numérisation dans les cinq prochaines années. Le constructeur allemand a l'intention d'investir environ 33 milliards d'euros de ce montant pour la seule mobilité électrique.

Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris -100.00% VOLKSWAGEN VZ XETRA +1.69%