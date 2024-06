Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Volkswagen: nomination du futur CTO de PowerCo information fournie par Cercle Finance • 21/06/2024 à 16:22









(CercleFinance.com) - Volkswagen fait savoir que HW Vassen rejoindra le Directoire de PowerCo SE et prendra la fonction de Chief Technology Officer de la société à compter du 1er août 2024.



Cette nomination a été approuvée par le Conseil de surveillance de PowerCo SE.



En qualité de Head of Series Development, HW Vassen a déjà joué un rôle de premier plan dans le développement des cellules de batteries unifiées fabriquées par PowerCo dont la production de série commencera en 2025.



En prenant la fonction de Chief Technology Officer, il assurera la direction du développement des technologies et des produits ainsi que des procédures d'essai et d'analyse au sein de la société PowerCo SE.



Il succède ainsi à Soonho Ahn, qui a remis sa démission pour la fin du mois de juillet et restera à la disposition de Volkswagen Group en tant que consultant.





