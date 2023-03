Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen: nomination à la tête du développement durable information fournie par Cercle Finance • 28/03/2023 à 12:22









(CercleFinance.com) - Le groupe Volkswagen a annoncé mardi que Dirk Voeste, un cadre issu de BASF, succéderait à Ralf Pfitzner à la tête de son service de développement durable.



Le géant automobile allemand a annoncé à l'occasion une restructuration de son conseil du développement durable, avec l'objectif de déployer une approche plus 'holistique' englobant à la fois les enjeux environnementaux, sociaux et économiques.



Le groupe, qui souhaite notamment que ses activités de développement durable soient davantage tournées vers le numérique, rappelle s'être fixé des objectifs ESG 'ambitieux' dans le cadre de sa dernière feuille de route.



Ralf Pfitzner, qui était à la tête du service de développement durable depuis 2017, a quitté la société afin de poursuivre d'autres opportunités professionnelles, explique-t-il dans un communiqué.



Son remplaçant, Dirk Voeste, était jusqu'ici vice-président du groupe de chimie BASF en charge du développement durable, des aspects réglementaires et des affaires publiques.





