Volkswagen : nomination à la direction d'Audi

(CercleFinance.com) - Volkswagen Group annonce que le conseil de surveillance de sa filiale Audi a nommé Jürgen Rittersberger comme nouveau membre de son conseil de direction, en charge des finances et des affaires juridiques. Précédemment secrétaire général chez Volkswagen AG depuis septembre 2018, il prendra ses nouvelles fonctions chez Audi à partir d'avril 2021, tandis que l'actuel directeur financier (CFO) Arno Antlitz prendra celles de CFO de Volkswagen Group, succédant à Frank Witter.

Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris -2.79% VOLKSWAGEN VZ XETRA +0.88%