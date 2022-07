Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen: mise en service d'un parc de recharge rapide information fournie par Cercle Finance • 14/07/2022 à 16:39









(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce la mise en service du premier parc de recharge rapide de Saxe (Allemagne) alimenté en grande partie via un conteneur de stockage d'énergie (PSC) au sein de l'usine de véhicules de Zwickau de Volkswagen Sachsen.



Ce PSC est une sorte d'énorme unité de stockage d'électricité et se compose de Modules de 96cellules d'une capacité nette de 570kWh.



Cette infrastructure de recharge rapide présente l'avantage de pouvoir être construite presque n'importe où. Deux autres entreprises du centre de l'Allemagne, AW Automotive et Automotive Research, ont participé à la réalisation du projet.



En tant que grande unité de stockage de batterie, le PSC offre une alternative économique à une station de transformation et permet de fournir de grandes quantités d'énergie en peu de temps sans surcharger le réseau électrique, indique Volkswagen.







