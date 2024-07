Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Volkswagen: livraisons quasiment stables au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 10/07/2024 à 16:18









(CercleFinance.com) - Au cours du premier semestre 2024, le Groupe Volkswagen a maintenu ses livraisons mondiales à 4,35 millions de véhicules, un chiffre comparable à l'année précédente (4,37 millions), grâce à sa forte position en Europe de l'Ouest (+2%) e tà une croissance significative en Amérique du Nord (+8%) et en Amérique du Sud (+15%), compensant la baisse en Chine (-7,4%).



Volkswagen a livré 317 200 véhicules électriques (BEV) au 1er semestre, légèrement en dessous des 321 600 de l'année précédente, avec une forte croissance en Chine (+45%) malgré des baisses en Europe et aux États-Unis (-15%).



En revanche, les commandes de BEV en Europe de l'Ouest ont augmenté de 124%, atteignant environ 170 000 véhicules. Le groupe prévoit une croissance supplémentaire avec de nouveaux modèles comme la VW ID.7 Tourer et l'Audi Q6 e-tron au troisième trimestre.



Enfin, les livraisons de véhicules hybrides rechargeables (PHEV) ont augmenté de 17% pour atteindre 136 000 unités.





