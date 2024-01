Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Volkswagen: les ventes en 2023 bien soutenues par Audi information fournie par Cercle Finance • 12/01/2024 à 12:01









(CercleFinance.com) - Volkswagen Group a annoncé vendredi que ses ventes de véhicules avaient augmenté de 11,8% en 2023, à 9,24 millions d'unités, une performance notamment tirée par les bonnes performances de sa marque Audi.



Au niveau régional, les livraisons en Europe ont bondi de 20,6%, devant l'Amérique du Nord (+17,9%), tandis que celles à la Chine n'ont progressé que de 1,6%, reléguant désormais ce marché à la place de second débouché du groupe derrière le Vieux Continent.



Le constructeur allemand précise que les ventes de la marque Volkswagen se sont élevées à 4,87 millions d'unités l'an dernier, soit une hausse de 6,7%.



Sa marque haut de gamme Audi a écoulé de son côté 1,89 million de voitures, un chiffre en progression de 17,4%.



Cette performance fait d'Audi la troisième marque de luxe la plus vendue au monde, derrière BMW (2,25 millions) et Mercedes-Benz (2,04 millions).



Les marques Skoda (+18,5%) et Seat/Cupra (+34,6%) ont également réalisé de bonnes performances, avec respectivement 866.800 et 519.200 immatriculations l'an dernier.



Avec 771.100 unités, les ventes de véhicules électriques (BEV) de Volkswagen Group ont quant à elles progressé de 34,7% par rapport à l'année précédente pour désormais représenter 23,5% des ventes totales du constructeur.



Le titre reculait de plus de 0,5% vendredi à la Bourse de Francfort alors que l'indice regroupant les valeurs automobiles européennes cédait 0,1%





Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +0.76% VOLKSWAGEN VZ XETRA -0.94%