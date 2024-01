Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Volkswagen: les promesses des batteries à semi-conducteurs information fournie par Cercle Finance • 04/01/2024 à 14:26









(CercleFinance.com) - Volkswagen fait savoir que PowerCo, sa société dédiée aux batteries, a confirmé les résultats 'au-delà des attentes' de la batterie à électrolyte solide de son partenaire américain QuantumScape, également appelée 'batterie à semi-conducteurs'.



Cette dernière conserverait ainsi plus de 95 % de sa capacité après plus de 1000 cycles de recharge, laissant entrevoir une autonomie potentielle des batteries de voitures électriques de plus de 500 000 km sans perte notable.



'Les semi-conducteurs sont aujourd'hui considérés comme une technologie d'avenir, qui représentera la prochaine révolution dans le domaine des batteries. Cette technologie promet une autonomie accrue, des temps de recharge accélérés et une sécurité optimale', souligne Frank Blome, CEO de PowerCo.



Selon lui ces résultats 'très encourageants' marquent 'une nouvelle étape vers [un] objectif de production en série de cellules à semi-conducteurs'.



'Nous travaillons sans relâche avec notre partenaire QuantumScape en vue d'une production en série', a-t-il ajouté.





Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +0.76% VOLKSWAGEN VZ XETRA +1.75%