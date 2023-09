Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen: les projets avancent dans l'électro-mobilité information fournie par Cercle Finance • 04/09/2023 à 16:18









(CercleFinance.com) - Volkswagen a fait le point lundi sur ses projets dans l'électro-mobilité à l'occasion du salon automobile de Munich, estimant avancer 'plus vite que prévu' en la matière.



Le constructeur allemand a confirmé qu'il prévoyait toujours de lancer PPE, sa nouvelle plateforme électrique commune à l'ensemble du groupe (c'est-à-dire Audi et Porsche inclus) dès l'an prochain.



Cette architecture - qui se traduira par une autonomie de plus de 600 km et un système électrique de 800 volts - se déclinera pour la première fois dans le SUV Audi Q6 e-tron.



A partir de 2025, c'est la plateforme de deuxième génération baptisée 'MEB+' qui prendra son envol, avec des performances améliorées puisque les véhicules développés dans le cadre de ce programme pourront accélérer de 0 à 100 km/h en moins de cinq secondes avec des temps de recharge de 20 minutes.



Les modèles d'entrée de gamme des marques Volkswagen, Skoda et Cupra issus de cette plateforme seront commercialisés à moins de 25.000 euros.



Alors que la plateforme MEB avait déjà attiré Ford en tant que partenaire, Volkswagen indique être en 'discussions avancées' avec Mahindra afin que lui aussi rejoigne cette alliance en faisant notamment l'acquisition de composants motopropulseurs.





