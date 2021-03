Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen : les livraisons de l'ID.4 débutent en Allemagne Cercle Finance • 26/03/2021 à 15:42









(CercleFinance.com) - Aujourd'hui, les premiers clients en Allemagne ont récupéré leurs véhicules Volkswagen ID.4 entièrement électriques. Les voitures ont en effet été remises simultanément aux centres de livraison de la Transparent Factory de Dresde et de l'Autostadt de Wolfsburg. Des milliers d'autres clients devraient suivre, la société prévoyant de livrer environ 150 000 véhicules ID.4 dans le monde cette année, indique le constructeur. À la fin du mois de février, 23 500 commandes avaient déjà été reçues pour ce modèle à travers l'Europe alors même que les concessionnaires automobiles étaient fermés et que le lancement effectif du véhicule sur le marché Allemand n'avait pas été effectué.

Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +32.14% VOLKSWAGEN VZ XETRA +0.15%