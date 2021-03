Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen : les énergies renouvelables gagnent du terrain Cercle Finance • 29/03/2021 à 17:36









(CercleFinance.com) - Le groupe Volkswagen annonce avoir réalisé des 'progrès significatifs' en matière d'approvisionnement de ses usines en électricité renouvelable. Ainsi, en l'espace d'un an, la part d'électricité renouvelable achetée est passée de 80 à 95% sur les sites européens, assure le groupe. Sur les autres sites mondiaux en dehors de la Chine, l'augmentation est du même ordre, la proportion d'électricité renouvelable étant passée de 76 à 91%. D'ici 2023, tous les sites de l'UE doivent être alimentés à 100% en électricité provenant de sources renouvelables, annonce le constructeur. 'D'ici 2030, le même objectif est prévu pour tous les sites mondiaux en dehors de la Chine', ajoute-t-il. Volkswagen accorde également une attention particulière à la conversion de sa propre production d'électricité. Ainsi, les deux centrales électriques au charbon du site de production de Wolfsburg seront entièrement converties au gaz naturel d'ici 2022. 'La protection du climat est notre responsabilité et notre attitude fondamentale. Nous faisons de bons progrès et avons un plan clair pour réduire davantage notre impact environnemental', conclut Oliver Blume, membre du conseil d'administration du groupe et responsable de la production.

Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +32.14% VOLKSWAGEN VZ XETRA +0.77%