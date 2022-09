Volkswagen: les avis des analystes avant l'IPO de Porsche information fournie par Cercle Finance • 19/09/2022 à 15:23

(CercleFinance.com) - Le Directoire et le Conseil de Surveillance ont déterminé la fourchette de prix et la structure de l'offre pour l'introduction en bourse de Porsche.



La fourchette de prix a été fixée entre 76,50 E à 82,50 E par action privilégiée. Au total, jusqu'à 113 875 000 actions privilégiées provenant des avoirs de Volkswagen devraient être placées auprès d'investisseurs au cours de l'introduction en bourse. Les actions Porsche devraient commencer à être négociées le 29 septembre 2022.



Stifel maintient sa recommandation Achat et son objectif de cours à 295E sur le titre Volkswagen (VW).



Stifel estime que l'extrémité inférieure de cette fourchette implique une valorisation du titre VW ' de 1,4 fois le ratio PE et un rendement de 53% du flux de trésorerie disponible, ainsi qu'un dividende spécial de 17E (+11,05 dividende ordinaire) pour les actionnaires de VW '.



Et de noter que les prévisions du groupe pour 2022 et 2023 sont conformes aux siennes concernant le chiffre d'affaires et l'EBIT de Porsche ' et nos estimations pour 2024-25 sont conformes aux prévisions de la direction (7,5 % de chiffre d'affaires, marge EBIT de 17 à 19 %).



Jefferies maintient en revanche sa recommandation vendre et son objectif de cours à 115E sur le titre Volkswagen (VW)



L'analyste relève que la fourchette publiée par VW pour l'introduction en bourse de Porsche Car Prefs (76,5-82,5 euros) évalue 100 % des actions à 72,3-78,0 milliards d'euros (point médian : 75,1 milliards d'euros), y compris une prime de 7,5 % pour les actions.



La marge est étroite, comme prévu par Jefferies, avec un point médian conforme à divers rapports de presse et compris entre 60-85 milliards d'euros. ' Cela malgré l'intérêt apparemment élevé des investisseurs '.