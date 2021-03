Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen : le titre grimpe, conférence annuelle saluée Cercle Finance • 16/03/2021 à 10:16









(CercleFinance.com) - Volkswagen tient aujourd'hui sa conférence de presse annuelle depuis son siège historique de Wolfsburg, un événement largement consacré à sa stratégie dans l'électrification. Le géant automobile allemand - qui a triplé ses ventes de véhicules électriques en 2020 - a expliqué ce matin qu'il comptait poursuivre son offensive dans le domaine cette année en se donnant pour objectif la livraison d'un million de véhicules électriques en 2021. Afin de devenir le leader mondial de la mobilité électrique au plus tard en 2025, VW a prévu d'investir quelques 46 milliards d'euros dans les technologies électriques et hybrides au cours des cinq années qui viennent. D'un point de vue strictement financier, le constructeur a réaffirmé ses prévisions pour l'exercice en cours, tablant sur une reprise 'significative' de l'activité ainsi qu'une amélioration de sa rentabilité. Des annonces qui étaient saluées en Bourse à Francfort ce mardi, puisque le titre Volkswagen s'adjugeait la plus forte hausse de l'indice DAX avec des gains de 4,4%. Le titre avait déjà progressé de 2,4% hier, porté par les perspectives encourageantes de son 'Power Day' qui, d'après les analystes, a renforcé la 'crédibilité' et la 'visibilité' du groupe dans le domaine de l'électrique. Depuis le 1er janvier, le cours de l'action s'est apprécié de plus de 33%.

Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +32.14% VOLKSWAGEN VZ XETRA +5.17%