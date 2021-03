VOLKSWAGEN : le titre fait le plein d'énergie grâce à son « Power Day »

(AOF) - En septembre dernier, Tesla avait créé l'événement avec son « Battery Day ». Six mois plus tard, Volkswagen inscrit ses pas dans ceux de la firme d'Elon Musk avec son « Power Day ». Afin de sécuriser ses approvisionnements, le constructeur allemand entend construire, en partenariat, six usines de production de cellules de batteries pour véhicules électriques d'ici 2030 en Europe. Elles afficheront une capacité totale de production de 240 gigawattheures. Les deux premières usines seront localisées en Suède (dans la ville de Skellefteå) et en Allemagne (dans la ville de Salzgitter).

D'ici à 2030, le constructeur allemand entend réduire le coût des batteries électriques jusqu'à 50% sur son segment entrée de gamme.

La révolution électrique passera également par la mise en place d'un vaste réseau de points de recharge électrique par Volkswagen et ses partenaires (BP, Enel, Iberdrola). La cible des 18 000 points est visée en Europe d'ici 2025. L'objectif est de 17 000 points de recharge en Chine à ce même horizon.

" Nous voulons réduire le coût et la complexité de la batterie tout en augmentant son autonomie et ses performances ", a déclaré Thomas Schmall, membre du conseil d'administration du groupe Volkswagen en charge de la technologie. " Cela rendra enfin l'e-mobilité abordable et en fera la technologie dominante ", a-t-il conclu.

Pour financer les lourds investissements requis pour prendre le virage de l'électrique, Volkswagen devra réduire ses coûts. Il a déjà annoncé hier son intention de réduire ses effectifs sans chiffrer précisément son plan. Au total, jusqu'à 5 000 postes pourraient être supprimés d'ici fin 2023, selon la presse allemande. Cet objectif sera réalisé via des mesures de départ anticipé à la retraite ou de retraite partielle.

Vers 14h50, le titre Volkswagen gagne 3,47% à 238,80 euros sur la place de Francfort.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Comment l'électrique reconfigure le secteur

2020 aura marqué un réel décollage des ventes. En Europe de l'Ouest, les volumes de voitures 100 % électriques et hybrides rechargeables ont doublé, pour atteindre plus de 1 millions d'unités. Ils représentent 10% du marché, contre 3,9% en 2019.

A mi-décembre, la valeur boursière de Tesla était supérieure à celles de Toyota, Volkswagen, Daimler, BMW, General Motors, Ford, Fiat Chrysler, PSA et Renault réunies. A 570 milliards de dollars la valorisation de Tesla représentait trois fois celle de Toyota (199 milliards) et six fois celle de Volkswagen (91 milliards).

Autre évolution importante : plusieurs jeunes start-up chinoises opérant dans l'électrique, qui n'existaient pas il y a cinq ans, affichent une capitalisation boursière élevée.