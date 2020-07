Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen : le titre chute de -5% après sa perte de 2,4 MdsE Cercle Finance • 30/07/2020 à 10:14









(CercleFinance.com) - Le groupe Volkswagen a affiché une perte d'exploitation de 2,4 milliards d'euros au deuxième trimestre en raison de l'impact de la pandémie de Covid-19, mais a déclaré qu'il s'attend toujours à un bénéfice d'exploitation positif pour l'année complète. Les actions cotées à Francfort sont en baisse de près de 5% après l'annonce de ses résultats. Hors éléments exceptionnels, le groupe des 12 marques a enregistré une perte d'exploitation de 1,7 milliard d'euros, contre un bénéfice de 5,1 milliards d'euros au deuxième trimestre de 2019, a indiqué la société. Le géant allemand de l'automobile a déclaré qu'il s'attend à ce que les ventes chutent nettement en dessous du niveau de l'année précédente en 2020, en raison de la pandémie de Covid-19. Pourtant, le constructeur prévoit que le résultat d'exploitation pour l'année 2020 sera 'en territoire positif', bien que nettement inférieur à celui de l'année précédente.

Valeurs associées VOLKSWAGEN XETRA -4.96%