Volkswagen: le titre bondit après des prévisions optimistes

(CercleFinance.com) - Volkswagen a annoncé vendredi prévoir pour 2023 des performances très supérieures aux attentes du marché, ce qui faisait bondir son titre de plus de 9% à la Bourse de Francfort.



Le groupe automobile allemand a déclaré s'attendre à des livraisons de véhicules situées autour de 9,5 millions d'unités cette année, contre 8,3 millions l'an dernier.



Son chiffre d'affaires devrait, lui, progresser entre 10% et 15%, pour une marge opérationnelle attendue dans un intervalle allant de 7,5% à 8,5%, alors que le consensus des analystes s'était établi à 7,1%.



L'annonce faisait fait bondir de 9,7% l'action du constructeur, qui signait de loin la meilleure performance de l'indice DAX et de l'Euro STOXX 50 de la zone euro.



'Le titre n'avait pas très bien performé récemment et ces chiffres sont évidemment de nature à rassurer les investisseurs', réagit un trader basé à Londres.



'Une grande partie des inquiétudes du marché étaient justement liées aux perspectives de marges pour 2023', rappelle-t-il.



Pour ce qui concerne l'exercice 2022, VW a dévoilé des résultats en ligne avec les chiffres préliminaires qu'il avait présentés il y a un peu moins d'un mois.



Son chiffre d'affaires annuel s'est accru de 12% à 279,2 milliards d'euros, les hausses de prix appliquées à ses véhicules ayant plus que compensé le repli de ses volumes.



Son résultat opérationnel avant éléments exceptionnels a lui augmenté à 22,5 milliards d'euros, contre 20 milliards en 2021, donnant une marge d'exploitation de 8,1%, à comparer avec 8% l'année d'avant.





Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +0.76% VOLKSWAGEN VZ XETRA +10.56%