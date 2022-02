Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen: le projet d'une introduction de Porsche confirmé information fournie par Cercle Finance • 22/02/2022 à 10:58









(CercleFinance.com) - Volkswagen a confirmé mardi qu'il planchait sur un projet d'introduction en Bourse de sa filiale de voitures de luxe Porsche.



Dans un communiqué, le géant automobile allemand reconnaît être actuellement 'en discussions avancées' avec Porsche Automobil Holding, son actionnaire principal avec 31,4% du capital, en vue d'une éventuelle mise en Bourse de l'entité.



A cet effet, Volkswagen et la holding de contrôle disent avoir mis en place un 'accord-cadre' censé constituer les bases de l'entrée en Bourse de la marque de véhicules haut de gamme.



La finalisation du projet reste néanmoins conditionnée aux feux verts du directoire et du conseil de surveillance de Volkswagen et 'aucune décision définitive n'a pour l'instant été prise', précisent les deux groupes.



Depuis plusieurs mois, des sources de marché évoquent de manière récurrente le projet d'une mise en Bourse de Porsche, qui bénéficie d'une dynamique commerciale particulièrement favorable à l'heure actuelle avec le succès de ses tous derniers modèles électriques.



D'après une note de recherche récemment publiée par les analystes de Stifel, Porsche pourrait être valorisé autour de 173 milliards d'euros en se basant sur le PER actuel de son concurrent Ferrari.





Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris -1.96% VOLKSWAGEN VZ XETRA +9.64%