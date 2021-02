Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen : le partenariat avec Microsoft va être étendu Cercle Finance • 11/02/2021 à 12:32









(CercleFinance.com) - Volkswagen et Microsoft ont annoncé jeudi qu'ils allaient étendre leur partenariat, les deux groupes prévoyant désormais d'accélérer le développement de la conduite autonome. Aux termes de l'accord, la filiale Car.Software du groupe automobile allemand va créer, avec l'aide de Microsoft, une plateforme consacrée au développement de fonctions de conduite automatisée. Avec cette plate-forme 'cloud', VW compte simplifier ses processus de développement en ayant notamment recours à Microsoft Azure, la plate-forme applicative du groupe américain. Volkswagen et Microsoft avaient conclu en 2018 une collaboration stratégique autour du 'Volkswagen Automotive Cloud', un vaste projet d'informatique dématérialisée consacré aux services automobiles numériques du futur. Les premiers véhicules issus de la collaboration devraient être testés cette année, en vue d'une mise en production prévue courant 2022.

Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris -2.79% VOLKSWAGEN VZ XETRA +1.65%