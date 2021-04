Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen : le directoire de Traton SE évolue Cercle Finance • 23/04/2021 à 16:00









(CercleFinance.com) - Traton SE annonce la nomination de Bernd Osterloh en tant que membre du directoire en charge des ressources humaines, un siège vacant depuis l'année dernière. Bernd Osterloh, actuel président des comités d'entreprise généraux et de groupe de Volkswagen AG, prendra ses fonctions à partir du 1er mai 2021. Né il y a 65 ans, Berd Osterloh a rejoint Volkswagen AG en 1977. Il est membre du comité de direction du conseil de surveillance de VW depuis 2005 et occupe les mêmes fonctions chez Traton SE depuis 2019.

Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +32.14% VOLKSWAGEN VZ XETRA -0.52%