VOLKSWAGEN : le bénéfice opérationnel quasiment divisé par deux l'an dernier

(AOF) - A l'occasion d'un point préliminaire sur ses résultats 2020, Volkswagen a dit s'attendre à réaliser un bénéfice opérationnel (hors éléments exceptionnels liés au Dieselgate) d'environ 10 milliards d'euros et un cash flow net dans l'Automobile d'environ 6 milliards d'euros. En 2019, le constructeur automobile allemand avait dégagé un bénéfice opérationnel (hors éléments exceptionnels) de 19,3 milliards d'euros.

Malgré la crise du Covid 19, Volkswagen assure avoir été " assez robuste " au cours du second semestre 2020.

Il précise que ses livraisons ont continué à se redresser fortement au quatrième trimestre et ont même dépassé le niveau du troisième trimestre 2020, ce qui conduira à un solide chiffre d'affaires.

En parallèle, la situation de trésorerie nette du secteur automobile a également connu une évolution très positive, ajoute le groupe.

Des chiffres plus détaillés et les objectifs pour l'exercice 2021 seront dévoilés fin février.

Rappelons que le groupe a confirmé hier qu'il n'avait pas atteint en 2020 ses objectifs en matière d'émissions de CO2. Selon les calculs d'Oddo BHF, cela pourrait lui valoir une amende d'environ 170 millions d'euros de la part de Bruxelles.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Comment l'électrique reconfigure le secteur

2020 aura marqué un réel décollage des ventes. En Europe de l'Ouest, les volumes de voitures 100 % électriques et hybrides rechargeables ont doublé, pour atteindre plus de 1 millions d'unités. Ils représentent 10% du marché, contre 3,9% en 2019.

A mi-décembre, la valeur boursière de Tesla était supérieure à celles de Toyota, Volkswagen, Daimler, BMW, General Motors, Ford, Fiat Chrysler, PSA et Renault réunies. A 570 milliards de dollars la valorisation de Tesla représentait trois fois celle de Toyota (199 milliards) et six fois celle de Volkswagen (91 milliards).

Autre évolution importante : plusieurs jeunes start-up chinoises opérant dans l'électrique, qui n'existaient pas il y a cinq ans, affichent une capitalisation boursière élevée.