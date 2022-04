Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Volkswagen: le bénéfice en hausse au premier trimestre information fournie par Cercle Finance • 14/04/2022 à 11:11

(CercleFinance.com) - Volkswagen a fait état jeudi d'un bénéfice d'exploitation en hausse au titre du premier trimestre, tout en avertissant que son activité commençait à être affectée par le conflit en Ukraine.



Sur la base de données préliminaires, le géant automobile allemand dit attendre un résultat opérationnel de 8,5 milliards d'euros sur les trois premiers mois de l'année, un chiffre qui s'entend hors éléments exceptionnels.



A titre de comparaison, VW avait dégagé sur la même période de l'an dernier un bénéfice opérationnel de 4,8 milliards d'euros.



Sa marge opérationnelle ressort, elle, à 13,5% à l'issue du premier trimestre, contre 7,7% un an plus tôt.



Dans son communiqué, Volkswagen prévient néanmoins que son activité commence à pâtir des répercussions de la guerre russo-ukrainienne, via son impact sur le marché des changes et les prix des matières premières.



Le groupe estime que les conséquences du conflit ne peuvent pas être évaluées avec précision, ce qui le conduit à considérer que la situation pourrait encore avoir un effet négatif sur son activité.



L'annonce faisait reculer l'action du constructeur allemand de 1,8% jeudi matin, soit la deuxième plus mauvaise performance de l'indice DAX à Francfort.



Les résultats trimestriels complets du groupe seront dévoilés le 4 mai.